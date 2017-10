Chauffører har været samlet til konference i Nyborg og har sendt en udtalelse

UDTALELSE FRA CHAUFFØRKONFERENCE:

Torsdag 5. oktober 2017 kl: 11:49

Af: Redaktionen Udtalelsen fra de forsamlede chauffører i Nyborg lyder:





Først skal lyde en opfordring til alle kandidater til kommunal- og regionsvalget, og særligt dem med tilknytning til 3F: Stop den offentligt sponsorerede dumping af løn- og arbejdsforhold. De konstante udbudsrunder der udelukkende går efter laveste pris uden hensyn til chaufførernes forhold, må standses. Vi vil støtte kandidater, der vil gøre noget ved den offentlige løndumping i form af reel kontrol og sociale klausuler i udbudsmaterialet. Men landets chauffører vil også holde jer op på jeres løfter efter I er valgt.





Det er nødvendigt med handling, ikke kun i kommuner, regioner og regionale trafikselskaber. I over 2 år efter den skelsættende Nortra-dom har det været lovligt for enhver vognmand at lave sin egen ”fagforening” og arbejdsgiverorganisation og derefter skrive sin egen ”kollektive” overenskomst imellem disse. Hele konceptet gør grin med landets lønarbejdere og undergraver ikke bare de socialt ansvarlige vognmænd og deres overenskomstdækkede chauffører men selve overenskomstsystemet. Så til politikerne på Christiansborg: Tag nu at få lukket det Nortra-hul godt og grundigt.





Til sidst må vi henlede opmærksomheden på vores udenlandske kollegers miserable forhold. Deres arbejdsgivere vil ikke betale for, at de kan holde deres ugehvil under anstændige forhold, som loven foreskriver. I stedet må de bo månedsvis i deres biler, på danske rastepladser. Men herhjemme nægter regeringen alligevel at gribe ind. Undskyldningen er, at politiet ikke kan bære bevisbyrden. Men hvorfor er det muligt i Frankrig, Belgien og Tyskland? Er deres politikere bare mere kompetente, eller er det et spørgsmål om manglende vilje? Sæt ind nu, med klækkelige bøder til den ansvarlige arbejdsgiver/speditør. Det er tid til handling.











