Aarhus Lufthavn på Djursland får flere udenrigsruter

Torsdag 5. oktober 2017 kl: 11:31

Luftbro mellem Aarhus og København



© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen SAS investerer et trecifret millionbeløb i Aarhus Airport. Det omfatter ud over de fem nye internationale forbindelse også flere forbindelser mellem Aarhus og København.SAS’ satsning på internationale flyforbindelser til og fra Aarhus åbner for omkring 3.000 nye flyafgange, over 300.000 nye sæder, som ventes besat af over 200.000 nye passagerer i lufthavnen - i det første år.- Vi kan se et væsentligt potentiale i området. Vi styrker indenrigstrafikken med flere ekstra daglige afgange mellem Aarhus og København. Det giver bedre mulighed for at anvende fly som transport til København, hvor der er adgang til vores globale netværk. Derudover skaber vi en række direkte ruter fra Aarhus til feriedestinationer, som vi vil blive ved med at videreudvikle. Dette er en stor satsning for SAS sammen Aarhus Airport og satsningen er med til at skabe adskillige arbejdspladser i og omkring Aarhus, siger Lars Sandahl Sørensen, der er koncerndirektør i SAS.Derudover de fem nye ruter udvider SAS ruten mellem Aarhus og Malaga til en helårsrute, således at SAS totalt set vil tilbyde syv ruter til og fra Aarhus.SAS øger samtidig flyvningerne mellem Aarhus og København med 20 procent, hvilket vil være med til at styrke sammenhængskraften mellem Øst- og Vestdanmark. Samlet set vil SAS fra april 2018 beskæftige tre-fire fly i betjeningen af Aarhus.Med det nye samarbejde står Aarhus Airport foran en vækst i lufthavnens trafik på over 50 procent. Samarbejdet med SAS er blandt andet et forsøg på at imødekomme konkrete ønsker fra lufthavnens erhvervskunder.- For halvandet år siden fik vi lavet en undersøgelse, hvor erhvervslivet i Østjylland svarede på, hvilke ønsker de havde for lufthavnens trafik. Der blev entydigt peget på forbindelser til Oslo og Stockholm samt en hyppigere frekvens på ruten til København. Fællesnævneren for de tre ønsker er SAS, som er det eneste selskab, der flyver til alle tre destinationer. Derfor er det med både glæde og stolthed, at vi nu kan præsentere en massiv udvidelse af lufthavnens trafik i netop de ønskede retninger, siger Torben Boldsen, der er bestyrelsesforman i Aarhus Lufthavn.I dag har British Airways, Ryanair, Chech Airlines og DAT internationale flyvninger til og fra Aarhus Airport.