Havnebestyrelse giver grønt lys for ny krydstogtterminal

Torsdag 5. oktober 2017 kl: 10:28

Af: Redaktionen Baggrunden for at bygge en ny krydstogtterminal i København er, at fremtidsudsigterne for krydstogt-branchen er lovende med en stadigt stigende efterspørgsel. Og det har betydet, at CMP har kunne se frem til, at de eksisterende faciliteter skal udvides med yderligere en terminalbygning - Terminal 4 - for at kunne imødekomme efterspørgslen.- Med en ny terminal, som er dimensioneret til over 5.000 passagerer, vil vi kunne modtage flere og større fartøjer fremover. Gennem etableringen sikrer vi, at København beholder og udbygger sin position som den førende krydstogtdestination i Nordeuropa. Vi ser frem til at tiltrække endnu flere rejsende til attraktive København gennem godt samarbejde med vores partnere og aktører i byen, siger Barbara Scheel Agersnap, der er administrerende direktør for Copenhagen Malmö Port.I år har 55 skibe med over 4.000 passagerer ombord besøgt CMP og aflagt såkaldte turn-around anløb, hvor skibene skifter passagerer. I alt lander antallet krydstogtrejsende for sæsonen på cirka 850.000 personer.- Med denne beslutning har vi mulighed for at skabe en moderne og attraktiv terminal, som effektivt kan håndtere den store mængde rejsende, der gerne vil besøge København, siger Arnt Møller Pedersen, der er vicedirektør - COO - Cruise & Ferries i Copenhagen Malmö Port.Krydstogt-branchen skaber omkring 4.000 job i København - først og fremmest sæsonjob - og bidrager med en samlet omsætning på 1,3 milliarder kroner i hovedstadsregionens økonomi.Den nye krydstogtterminal - terminal 4 - forventes at åbne i løbet af 2020.