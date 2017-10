Solen er energikilden - og brinten leder energien frem i bussen

Onsdag 4. oktober 2017 kl: 09:32

Af: Jesper Christensen

Teknikken er kendt og afprøvet, og man har fremstillet brint til industribrug i mange, mange år. Produktionen af brint-tankstationer, der blandt andet er sat op 10 forskellige steder rundt i landet, har været i gang i flere år hos en virksomhed i Herning. Teknikken med brændselsceller er også afprøvet og bliver brugt i busser flere steder - eksempel på Hamburgs innovationslinie 109. Så arrangørernes melding var lige så klar, som de selv. Brint har en stor fremtid i bæredygtige kollektiv trafik, hvor diesel- og gasmotorer bliver erstattet af elektriske motorer.









Ideen med at bruge brint som energilager er lige så enkel, som brint er i sig selv. Brint - H2 - består af to positivt ladede atomer. Når to positivt ladede brintatomer går sammen med et negativt ladet ilt-atom fra O2 dannes der vand og energi.









her:



Interesserede kan læse hele artiklen om brint i busser i Magasinet Bus 9 - 2017

