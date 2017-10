Volvo Trucks kører ud med tunge gas-lastbiler

Tirsdag 3. oktober 2017 kl: 10:44

Fakta om Volvo FH LNG og Volvo FM LNG



Af: Redaktionen - Med vores nye lastvogne, der kører på flydende naturgas eller biogas, kan vi tilbyde et alternativ med lav klimapåvirkning, og som også opfylder de høje krav til ydelse, brændstofeffektivitet og driftsradius. Det er en kombination, der kræves af vores kunder inden for regional transport og fjerntransport, siger Lars Mårtensson, der er direktør for miljø og innovation hos Volvo Trucks.I stedet for den traditionelle løsning med en forbrændings-motor med tændrør til gasdrevne køretøjer har Volvo FH LNG og Volvo FM LNG gasmotorer, der udnytter dieselcyklusteknologien. Det betyder, at en vognmand, der vælger gas, kan gøre dette uden at gå på kompromis med køreegenskaberne, brændstofeffektiviteten eller pålideligheden. Volvos gasmotorer på 460 hk har et maksimalt moment på 2.300 Nm, mens versionen på 420 hk leverer 2.100 Nm. Det er det samme som Volvos tilsvarende dieselmotorer. Brændstofforbruget ligger ifølge Volvo Trucks på linie med Volvo Trucks’ dieselmotorer, men 15-25 procent lavere i forhold til konventionelle gasmotorer.Det brændstof, der bruges, er i form af LNG (flydende naturgas) eller biogas, også kaldet bio-LNG. Begge former for brændstof består af metan. Hvis der bruges biogas, kan klimapåvirkningen reduceres med op til 100 procent, og hvis der bruges naturgas, vil reduktionen være 20 procent. Udregningen gælder for emissionerne fra køretøjet under brug, også kaldet fra tank til hjul.For at maksimere køredistancen fyldes tankene med LNG, som opbevares ved et tryk på 4-10 bar og en temperatur på minus 140 til minus 125 grader celcius. Den største variant af brændstoftankene kan indeholde tilstrækkelig LNG til at køre op til 1.000 km.Påfyldningen tager omtrent samme tid som at fylde diesel på tanken. Under kørslen bliver brændstoffet opvarmet, sat under tryk og konverteret til en gas, inden det indsprøjtes i motoren. For at antænde gassen tilføjes der en lillebitte mængde diesel på tidspunktet for indsprøjtningen. Hvis der skal opnås en reduktion af CO2-emissionerne på 100 procent, kræver det, at fossil diesel erstattes med HVO (Hydrogenated Vegetable Oils) og kombineres med bio-LNG.Volvo Trucks samarbejder nu med gasleverandører og kunder om at ekspandere LNG-infrastrukturen i Europa. Denne ekspansion støttes også politisk i mange lande og af EU. Der er også inkluderet en strategi for en ekspansion af LNG-infrastrukturen i EU's og medlemsstaternes handlingspakker for at sikre en langsigtet energiforsyning i Europa.- Naturgas har åbenlyse miljømæssige fordele, den har en konkurrencedygtig pris i mange lande, og der er tilstrækkelige reserver til at retfærdiggøre brug i stor skala. Vores fokus på LNG-køretøjer giver vores kunder nye forudsætninger for at opnå en drift, der er både brændstofeffektiv og omkostningseffektiv. Vi gør det samtidig muligt for operatørerne af tunge transportopgaver at reducere deres klimapåvirkning betydeligt, siger Lars Mårtensson.Salget af Volvo FM LNG og Volvo FH LNG går i gang i løbet af 2018. I Danmark vil der være tale om begrænset salg i starten på grund af den manglende LNG-infrastruktur.

Tilgængelige versioner:

Trækkere (4x2, 6x2, 6x4) og langt chassis (4x2, 6x2, 6x4) med totalvægte på op til 64 ton til regional transport og fjerntransport





Motorer:

Volvo G13C Euro 6. Sekscylindret 13-liters rækkemotor med common-rail indsprøjtning, injektordyser til gas og diesel. Fås med 420 hk/2100 Nm og 460 hk/2300 Nm





Transmission:

Volvo I-Shift





Brændstoftanke:

Fås med 115 kg (275 l), 155 kg (375 l) eller 205 kg (495 l) LNG til en køredistance på op til 1.000 km. Der er også monteret en lille dieseltank





Efterbehandling af udstødningen: SCR og partikelfilter





Volvo FH LNG og Volvo FM LNG er helbilsgodkendte og certificerede i henhold til den europæiske standard ECE R110.

















































