Lastbilsælgere går sammen om at sælge brugte lastbiler

Tirsdag 3. oktober 2017 kl: 10:26

Et godt match



Af: Jesper Christensen Med aftalen kombinerer de to virksomheder Euro Nor ApS’ stærke markedsposition på eksportområdet med Intertruck Dealings kompetencer indenfor salg til danske slutbrugere.Euro Nor A/S er i forvejen en af de tre-fire største handelsvirksomheder indenfor køb og salg af brugte lastbiler i Danmark. Firmaet sælger mellem 600 og 700 lastbiler årligt og har eksporteret lastbiler til 61 forskellige lande.- Jeg vil tro, at 90 procent af salget sidste år gik til eksport. I år er det nok omkring 80 procent, siger Kenneth Nielsen til transportnyhederne.dk.Han forklarer, at dialogen med Thomas Birch Jensen fra Intertruck Dealing ApS i Lemvig opstod ved lidt af en tilfældighed. Thomas Birch Jensen havde en dansk kunde, der havde brug for en bil, som Euro Nor ApS havde stående. Da den blev leveret fra Padborg, fik Euro Nor ApS to biler med fra Lemvig, som Padborgvirksomheden så skulle forsøge at sælge på eksportmarkedet.Kenneth Nielsen forklarer, at det lykkedes for Euro Nor ApS at sælge de to biler til en god pris - nok mere end Thomas Birch Jensen fra Intertruck Dealing ApS havde håbet på - og så var der basis for både dialog og samarbejde.Dialogen har nu resulteret i, at de to parter kombinerer Euro Nor ApS markedsposition på eksportområdet med Intertruck Dealings kompetencer indenfor salg til danske slutbrugere.Kenneth Nielsen siger videre, at de to virksomheder som udgangspunkt skal køre videre, som hidtil.- Begge forretninger skal køre videre. Og så skal vi se på, hvordan vi kan hjælpe hinanden og knytte de to forretninger bedre sammen, siger han og peger på, at de to firmaer fremover kan betjene både de udenlandske og de danske kunder i et marked, hvor der til stadighed stilles større krav til sammenhængen mellem pris og kvalitet.Intertruck Dealing ApS blev etableret i 1982 med fokus på service til detailkunder i Danmark. Firmaet fortsætter under ledelse af Thomas Birch Jensen. Han ser frem til det strategiske samarbejde, der i sidste ende vil komme både kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere til gavn.- Vi ser en verden i stadig forandring og vil med dette tiltag konsolidere os i et konkurrencepræget marked, hvor vi sammen bedre kan betjene hele markedet både på opkøbs- og salgssiden, siger Thomas Birch Jensen.Euro Nor A/S, der blev etableret i 2009, har opnået en ikke ubetydelig markedsposition indenfor køb og salg af brugte lastvogne.- Firmaet drives dygtigt af de tre indehavere, siger Thomas Birch Jensen.Ejerkredsen bag Euro Nor A/S vil fortsat være Lars Iversen, Kenneth Nielsen og Jan Løw-Larsen.- Vi tror på, at vi er et godt match. Intertruck Dealing ApS har fokus på service til detailkunderne i Danmark og er i vores øjne de bedste til at håndtere detaillastbiler med et gennemtestet kontrolsystem, som firmaet selv har bygget op, siger direktør Jan Løw-Larsen fra Euro Nor ApS.Intertruck Dealing ApS, der fortsat vil blive ledet af Thomas Birch Jensen, beskæftiger tre mand på værkstedet i Lemvig.