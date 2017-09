Jordportal får kapitalindsprøjtning

Fredag 29. september 2017 kl: 14:50

Om Jord.dk:

genanvender overskudsjord fra anlægsbranchen til nyttige formål

blev lanceret i foråret 2016 som en portal for udveksling af overskudsjord

har i dag 180 opslag af jordoverskud eller -underskud på landsplan

lancerede ved årsskiftet et nyt produkt - gratis anlæg af støjvolde, bakkelandskaber, diger og andre større jordanlæg

er ejet af de tre oprindelige stiftere Rolf Mørk Nielsen, Brian Rosenkilde og Lars Jacobsen samt de to private investorer Frank Kruse-Jensen (administrerende direktør for Dania Trucking) og Bjarne Marell (medstifter af retnemt.dk)

har adresse på Fussingsvej i Horsens

Af: Redaktionen Baggrunden for jord.dk er, at der hvert år flyttes mange ton overskudsjord fra et sted til et andet. Ifølge Miljøstyrelsen køres der mindst 10 millioner ton overskudsjord væk fra danske anlægsbyggerier. Hvis et vogntog medtager 35 ton, bliver det samlet til 285.715 læs.Dermed har genanvendelse af jord et kæmpe potentiale inden for cirkulær økonomi, mener Rolf Mørk Nielsen, der er administrerende direktør i jord.dk.- Der er et voldsomt nettooverskud af jord i danske anlægsbyggerier. Og markedet savner innovative løsninger på det problem, siger han.To private investorer er enige i potentialet - så meget at de for nylig har skudt kapital ind i virksomheden. Begge investorer er erfarne erhvervsfolk inden for hvert deres felt. Frank Kruse-Jensen er direktør og medejer i Dania Trucking, mens Bjarne Marell er medstifter af måltidsvirksomheden retnemt.dk, som han afhændede i 2016.Ud over kapital bringer både Bjarne Marell og Frank Kruse-Jensen erfaring med sig ind i Jord.dk, og de får begge en plads i bestyrelsen.- På den måde får vi både et kapitalboost, et erfaringsboost og et energiboost, siger Rolf Mørk Nielsen.Parterne udtaler sig ikke om indskuddets størrelse, men ifølge Rolf Mørk Nielsen, vil det give mulighed for at investere i vækst og sikre ro om den finansielle situation et godt stykke tid frem.- Vi er nu rigtig godt rustet til at konsolidere os yderligere i det danske marked, siger Rolf Mørk Nielsen, som ikke udelukker international ekspansion på et senere tidspunkt.- Men nu handler det først og fremmest om at få længere rækkevidde og give anlægsbranchen i Danmark en billigere jordhåndtering, siger han.Jord.dk:

Teknisk Direktør Brian Rosenkilde, adm. direktør Rolf Mørk Nielsen og IT-direktør Lars Jacobsen.

