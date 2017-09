Traktorer på vejene skal begrænses mest muligt

Fredag 29. september 2017 kl: 14:32

Køreuddannelse af traktorførere er relevant



Af: Redaktionen Hvert år sker der mellem 40 og 55 ulykker med traktorer, hvor mennesker kommer til skade eller mister livet. Vognmandsorganisationen har set nærmere i rapporten og fremhæver blandt andet, at 21 ud af de 25 undersøgte ulykker med traktorer involveret er sket på landeveje på hverdage mellem klokken 6 og 12 og mellem klokken 15 og 18, mens de sidste 5 er sket i mørke.Typiske tidspunkter på året for traktorulykker er august, september og oktober.Underdirektør i DTL – Danske Vognmænd Frank Davidsen, der tidligere arbejdede i Rigspolitiets tungvognsafdeling, er glad for, at der sættes fokus på traktorernes færden på vejene.- Vi har i DTL den holdning, at traktorer som helhed er en aparte forekomst på vejene. De har helt særlige kørselsmønstre, de kører ved særligt lave hastigheder, de føres ofte af helt unge helt ned til 16 år, og de er absolut ikke kollisionssikre, siger han og fortsætter:- Jeg synes, at rapporten fra HVU viser, at det i hverdagen er nødvendigt at begrænse traktorkørsel på veje med anden færdsel mest muligt. Det siger HVU også selv, men det er desværre ikke tilfældet i dag, hvor vores medlemmer, især i det vestjyske område, oplever en opblomstring af mega-traktorer, der transporterer gods på linje med lastbiler.På baggrund af rapporten anbefaler HVU, at der stilles større krav til afmærkning af langsomt kørende køretøj og ”overbredde”, som kunne være brug af rotorblink, tydelig markering af traktorens yderpunkter samt vedligeholdelse af refleks-materiale. Hvad angår selve traktorførerne skal de uddannes bedre i den typiske risiko ved at køre traktor. Endelig anbefaler HVU, at traktorkørsel begrænses mest muligt igennem optimal planlægning og læsning.I rapporten kan man læse, at 5 af de undersøgte ulykker er sket ved venstresving og 4 ved vigepligtsforseelser. Her har der ofte været tale om forkert spejlindstilling, ingen orientering hos traktorføreren før svingning og for sen tegngivning ved venstresving. Det har betydet, at overhalende bilister har misforstået situationen og derved påkørt traktoren. Ved vigepligtforseelserne er det traktorførerens manglende orientering kombineret med for stor hastighed hos modparten, der har udløst ulykkerne.Ulykker ved ligeud kørsel er næsten ligeligt fordelt mellem forendekollisioner og bagendekollisioner. Typisk sker disse kollisioner i mørke og tåge, ofte på overordnede veje, og implicerer typisk biler. Ved bagendekollisioner skyldes ulykken, at traktorvogntoget er blevet forvekslet med en lastbil. Hertil kommer faktorer som manglende orientering, bredden af traktoren - og for høj hastighed hos modparten. En rundspørge har i øvrigt vist, at 50 procent af befolkningen tror, at traktorer må køre over 40 km/t. Fartbegrænsningen er 40 km/t for traktorer - og gælder kun på særlige betingelser - eksempelvis at traktor og eventuelle påhængsredskaber skal over holde skærpede krav til bremseeffekt og være synede og godkendte. Er de ikke opfyldt, er hastighedsgrænsen 30 km/t.- Det her giver også anledning til at drøfte, om ikke køreuddannelsen samt et krav om grund- og efteruddannelse af traktorførere er relevant. Ligeledes bør man se på, om traktorkørsel som helhed er i stigning, hvilket noget tyder på efter de meldinger, vi får fra medlemskredsen, siger Frank Davidsen og fortsætter:- Der findes angiveligt ingen statistik på dette område. Traktorkørsel giver lange køer, trængsel på landevejene samt farlige situationer ved overhaling. Og traktorer, der må køre 40 km/t, vil udligne hastigheden således, at traktoren bliver konkurrencedygtig over for lastbilen ved kørsel over kortere afstande. Det er ikke hensigtsmæssigt.DTL peger på, at en helt særlig konstatering hos HVU har været, at brug af ny køretøjsteknologi kunne have forhindret en stor del af traktorulykkerne. 9 ud af 15 ulykker kunne være undgået, hvis modpartens bil havde været installeret med avanceret nødbremsesystem, og 2 ud af 3 ulykker kunne være undgået med installeret ABS på motorcykler.Interesserede kan læse HVU-rapporten om traktorer