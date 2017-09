Distributionsbiler fortjener automatisk gearskift

Torsdag 28. september 2017 kl: 21:40

Af: Jesper Christensen DAF inviterede som tidligere nævnt en række udvalgte transportjournalister til testkørsel af blandt andet DAF LF-modeller - og transportnyhederne.dk var med på testen af blandt andet en 12 tons DAF LF 210 med automatiseret AS-Tronic gearskifte leveret af tyske ZF.







I kombination med en ny omgang fintunede motorer, der har rykket det maksimale drejningsmoment ned i omdrejningerne, har DAF øget chaufførkomforten, trafiksikkerheden og brændstoføkonomien.







Og når LF-modellerne så også udmærker sig ved, at forhjulene har et fornemt udsving, er manøvreegenskaberne ganske gode - faktisk ret gode.









Det var det indtryk, vi her på transportnyhederne.dk fik i Spanien tidligere på torsdagen, hvor en testet DAF LF 210 blev styret gennem gaderne i den lille by, Vilanova i la Geltrú, der ligger et halvt hundrede kilometer vest for Barcelona. Bilen var opbygget med en 2,5 meter bred kasse med faste side læsset op, så totalvægten var på 11,5 ton.





Førerhuset er grundlæggende fælles med det, der sidder på Volvo og Renault Trucks’ lette lastbiler. Det er produceret på Renault Trucks’ førerhusfabrik i Normandiet i Frankrig, men da det både udvendigt og indvendigt er designet efter DAF’s ønsker, så det er et DAF-førerhus.





DAF LF udstråler kvalitet. Det mærker man strakt, når man åbner døren for at tage plads bag rattet. Det hele er gedigent udført, og man har et godt udsyn fra førerpladsen.





Styretøjet er forsynet med en effektiv servostyring, som gør det let at manøvrere bilen i gennem smalle gader, hvor pladsen er trang.





Så der er ikke så meget mere at sige. Det er en god bil til distribution - også hvis den skal et smut til nabobyen.





Der er dog et enkelt punkt, hvor vi godt kunne tænke os en hvis nytænkning - det er håndbremsens placering.





Hvorfor skal den sidde ved siden af førersædet trukket lidt tilbage, så man nærmest skal vride sig skæv for at få fat i den?

Den burde efter vores opfattelse sidde placeret i umiddelbar nærhed af dreje-knappen, hvor man sætter bilen i gear, neutral eller bakgear.



Vi ved godt, at det ikke bare er noget, man lige gør. Der skal nok en konstruktiv ændring til - og enighed mellem dem, der aftager førerhusene fra den franske fabrik.







Der er blot to trin op i DAF LF 210 - så sidder man i det gode luftaffjedrede førersæde, der kan indstilles i højden, længden og i hældningen. Ikke blot i ryggen, men også i sidefladen. Prøv at sippe sidefladen, så den hælder fremad. Det er godt for blodomløbet, så man holder sig bedre gående - også når chaufførtiden er forbi en gang ude i fremtiden. Sidefladen kan iøvrigt også forlænges, hvis man har ekstra lange ben - eller forkortes, hvis ens ben er kortere.







