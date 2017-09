Politikerne skal holde fast i kontroltrykket på social dumping

Af: Redaktionen Hvis det står til Erik Østergaard, der er administrerende direktør i DTRL, skal indsatsen mod social dumping ikke alene fortsætte. Den skal opprioriteres.- Jeg er fuld af lovord over for Skat’s indsats mod social dumping. Det eneste problem er vel, at der burde være endnu mere af den. Og i en tid, hvor pengene strømmer ud af landet og mellem fingrene på Skat, så er denne indsats værd at holde fast i, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Det arbejde, som altså har givet et nettoprovenu på en halv milliard kroner på få år, kan man med fordel intensivere. Hver medarbejder er jo sin vægt værd i guld for det danske samfund. For ikke alene hiver de kroner hjem - de bidrager også til at mindske incitamentet til at spekulere i social dumping, og dermed medvirker indsatsen også til at sikre danske virksomheder og arbejdspladser på danske vilkår. De mange østchauffører betaler jo ikke Skat i Danmark - men det gør de danske chauffører. Så værdien af Skat’s indsats er endog meget stor, og større end tallene fortæller.Erik Østergaard fremhæver, at der er gode erfaringer med multikontrollerne af ikke mindst udenlandske lastbiler. Samarbejdet mellem Arbejdstilsynet, Politi, Færdselsstyrelsen og Skat afslører hver gang overtrædelser.- Der er kun gode grunde til at opretholde et højt myndigheds- og kontroltryk for at tvinge den unfair konkurrence og sociale dumping baglæns, siger han.Imidlertid har VLAK-Regeringen ikke afsat midler til at opretholde Skats indsats på bare lidt længere sigt.- Jeg vil stærkt anbefale partierne på Christiansborg at få øjnene op for denne indsats. Hvis ikke man prioriterer dette arbejde - og helst intensiverer det - smider vi reelt guld på gaden. Skat har opbygget erfaring og viden hos en gruppe medarbejdere, som hver dag hiver penge hjem til det danske samfund. Og med de planer, EU-Kommissionen har for vejtransportområdet, så bliver behovet for kontrol og indsats mod social dumping ikke mindre i fremtiden. Derfor er der kun gode grunde til, som minimum, at sikre en fortsat indsats fra Skat. Alt andet er helt tosset, siger Erik Østergaard.