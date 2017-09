Bilist kørte 195 km/t - og blev taget af politiet

Torsdag 28. september 2017 kl: 14:48

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Politiet målte, hvor hurtigt bilisterne mod syd kørte. Kontrollen var aktiv fra omkring klokken 15.00 og frem til klokken 21.00.Resultatet af kontrollen var, at 126 bilister kørte så hurtigt, at det udløste en bøde, og heraf fik 14 også et klip i kørekortet.En enkelt bilist så med politiets ord helt bort fra hastighedsgrænsen på 80km/t, og kørte med en hastighed på 195 km/t.Når hastigheden overskrides med over 100 procent, og den målte hastighed er højere end 100 km/t, så udløser det en ubetinget frakendelse af førerretten.Både denne bilist og de øvrige kan forvente en hilsen fra politiet indenfor den nærmeste fremtid.