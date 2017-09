Metroen i København har fragtet 60 millioner passagerer til lufthavnen

Torsdag 28. september 2017 kl: 13:39

Af: Redaktionen

Siden den første tur har 63 millioner passagerer taget metroen til København. Dertil kommer passagerer fra det øvrige metrosystem, der åbnede før 2007.









Passagertallet har hvert år været stigende, og den største stigning skete sidste år, hvor godt en million flere passagerer benyttede metroen på strækningen til lufthavnen i forhold til året før. Det skyldes blandt andet nye byområder ved Amager Strand og en stor stigning i flyrejser til og fra Københavns Lufthavn.









Passagertallet ventes også at stige markant i fremtiden. Prognoserne viser, at 93 millioner passagerer vil benytte strækningen til lufthavnen i løbet af de næste 10 år. Det skyldes blandt andet åbningen af Cityringen i 2019 og den omfattende udbygning af lufthavnen, som ventes at spille positivt ind på metroens passagertal.









Med åbningen af den 4,5 kilometer lange metrostrækning til lufthavnen i 2007 blev det for første gang muligt for passagererne at blive fragtet direkte fra ankomsthallen og hele vejen til Københavns centrum. Åbningen gjorde det også muligt at komme fra Kongens Nytorv til lufthavnen på under et kvarter.









Når Cityringen åbner i sommeren 2019 vil stationer som Hovedbanegården og Rådhuspladsen også være inden for et kvarters transport fra lufthavnen. Til den tid vil den direkte forbindelse desuden omfatte alle Københavns brokvarterer, Frederiksberg og indre by.









Cityringen skal efter planen byde de første passagerer velkommen i sommeren 2019 med 17 nye metrostationer i det centrale København. Samtidig bliver Cityringen også udbygget med forbindelser til både Nordhavn og Sydhavn.









Fakta om lufthavnslinjen

Metrostrækningen til lufthavnen inkluderer fem stationer og er 4,5 kilometer lang. De fem stationer er: Øresund, Amager Strand, Femøren, Kastrup og Københavns Lufthavn. Den nye metrolinje åbnede 28. september 2007 - en måned tidligere end ventet. Anlægsarbejdet varede i knap fire år, og med sine 1,7 milliarder kroner i 2007-priser holdt projektet sig inden for budgettet.









Fakta om metroens passagertal

I 2016 satte metroen rekord med knap 61 millioner passagerer. Dermed blev 2016 det bedste år i metroens historie med en passagerstigning på knap 6,5 procent i forhold til året før. I 2020 vil seks af de 10 mest travle stationer i Danmark være metrostationer. Til den tid vil metroen have 116 millioner passagerer årligt. Det svarer til 375.000 påstigere hver dag.

