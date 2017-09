Nordjyllands Trafikselskab skal have ny direktør

Torsdag 28. september 2017 kl: 13:17

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - I NT har jeg virkelig oplevet styrken i at trække på samme hammel med afsæt i en stærk vision. Jeg kommer helt sikkert til at savne min kolleger og vores spændende projekter. Når jeg i fremtiden kører med Nordjyske Jernbaners tog fra Tornby til Aalborg, bliver det som en uafhængig pendler. Den fornemmelse skal jeg nok lige vænne mig til, siger han videre.I hans nye job kommer han dog stadig til at skulle holde øje med mobilitet og køretøjer, da han fra 1. november skal være direktør for én af skattevæsenets nye styrelser, Motorstyrelsen, der får hovedkontor i Aalborg. Den nye styrelse skal bemandes med 250-300 ansatte og er en del af VLAK-Regeringens plan om at reformere Skat ved at nedlægge den nuværende organisation og erstatte den med syv styrelser med egne direktører.Hos NT er formand Thomas Kastrup-Larsen vemodig, men også fortrøstningsfuld.- Jeg synes naturligvis, at det er rigtig ærgerligt at skulle sige farvel til Jens Otto. Han har stået i spidsen for en meget spændende transformation af NT og trafikselskabernes rolle i det hele taget. Jeg har oplevet Jens Otto Størup som en kompetent, handlekraftig og målrettet direktør, der også har haft øje for de små ting og personalets trivsel, siger Thomas Kastrup-Larsen, der også er borgmester i Aalborg.Han fremhæver, at NT’s bestyrelse oplever et trafikselskab i topform, hvor en ny mobilitetsdagsorden er solidt forankret i hele organisationen samtidig med, at den har givet genlyd i Danmark såvel som udlandet.- Med dette stærke udgangspunkt skal vi nu i gang med at finde en ny direktør, siger Thomas Kastrup-LarsenJens Otte Størup, der snart kan kalde sig forhenværende direktør i NT peger på, at han glæder sig til at møde sine nye kolleger og samarbejdspartnere i det danske skattevæsen.- Opgaven med at sikre, at danskerne betaler den skat, de skal - hverken for meget eller for lidt - har en stor samfundsmæssig betydning. Den vil jeg gerne bidrage til at løse på en god måde. Dertil kommer, at jeg synes, at det er enormt udfordrende at skulle deltage i etableringen af en helt ny styrelse med hovedbase i Aalborg. Så selvom det er vemodigt at sige farvel, så glæder jeg mig enormt til at komme i gang med den nye opgave, siger Jens Otte Størup.NT’s bestyrelse vil hurtigt muligt beslutte, hvordan processen skal være omkring ansættelse af en ny direktør for det nordjyske trafikselskab.