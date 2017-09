LF kan stå for let og funktionel

Torsdag 28. september 2017 kl: 12:58

Af: Jesper Christensen Kunderne får med en DAF LF 150 City en robust lastbil af en høj kvalitet med en lille venderadius. DAF forklarer, at det er helt bevidst, at den nye DAF LF City blever markedsført med en manuel fem-trins gearkasse, for det er det, kunderne efterspørger.DAF har i denne og næste uge inviteret udvalgte transportjournalister - blandt andet en fra transportnyhederne.dk - til Spanien for at teste blandt andet den nye DAF CF City.







Her kort for, vi sender vores daglige nyheder ud, er der tid til en lille bedømmelse af den lille DAF LF, hvor man efter vores opfattelse godt kan sige, at LF også kan stå for let og funktionel.







For det er den. Med en totalvægt på 7,5 ton kørte vi ud i trafikken i den lille kystby Vilanova i la Getru et halvt hundrede kilometer vest for Barcelona.

Snævre gader, mange rundkørsler og lidt hovedvej gav umiddelbart et godt indtryk af den lille nye, hvor man som chauffør har et godt udsyn hele vejen rundt - og gennem den ekstra rude i den højre dør. Den nye motor med 150 hk har et drejningsmoment på 500 Nm, som umiddelbart er passende i bydistribution. Bilen er let at styre med en passende kraftig servostyring.

Og selvom DAF’s folk selv understreger, at det er en bil til bykørsel, kan den altså også godt følge med ude på landevejene, selvom det nok vil være lidt af et sidespor at bruge sådan en bil til længere landevejstransporter. Den skal bruges til det, den er bygget til - bydistribution.



Det er den til gengæld også godt bygget til.





Det umiddelbare spørgsmål til DAF er, hvorfor den ikke som sine større FL-brødre og søstre kan leveres med en for for automatiseret gearskifte - eller automatgear.







DAF forklarer, som vi skrev i indledningen, at LF City skal tage konkurrencen om med andre mærker - eksempelvis asiatiske.









DAF vil matche konkurrenterne ved at tilbyde kunderne en rigtig kvalitetslastbil med et stort hjuludsving på 50 grader, som giver bilen en meget lille venderadius.





Selvom vi godt kunne have tænkt os at, at den lille nye havde automatiseret gearskifte, må vi medgive, at det godt kan lade sig gøre at køre effektivt og godt med manuelt gearskifte. Man skal blot lige vænne sig til det efter at have kørt større og tungere lastbiler med automatiserede gearskift.









I sidste ende er det jo kundernes efterspørgsel, der afgør, hvordan en lastbil skal være udstyret. Men det gør selvfølgelig ikke noget, hvis lastbilproducenterne en gang i mellem præsenterer noget nyt og godt.





Her er der tale om en ny lille letkørt lastbil med en velfungerende og smidig motor, der kan tage ved ved lave omdrejninger.













































