DAF’s letter med en ny let lastbil

Onsdag 27. september 2017 kl: 16:02

DAF fremhæver den nye DAF LF på følgende punkter:

Nye drivlinjer leverer forbedret brændstofeffektivitet

En ny 3,8 liter Paccar motor i "LF City" modellen til distributionskørsel i byområder

Hurtigere bagtøjsudvekslinger muliggør drift ved lavere motoromdrejningstal

Allison-automatgearkassen fås nu også på den mest kraftfulde 19 ton LF

Flere opbygningsmoduler at vælge imellem

Specifikke konfigurationer for akselafstand og bageste overhæng til kasse- og renovationsopbygninger

Nyt, stilfuldt udvendigt design

Mulighed for montering af ekstra rude nederst i højre dør, hvilket forbedrer udsynet væsentligt

Chaufførkomfort på første klasse

Nyt interiør

Nyt instrumentpanel

DAF Connect flådestyringssystem for maksimal transporteffektivitet





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen De nye tiltag omfatter en ny 3,8 liter Paccar-motor samt muligheden for at vælge hurtigere drivlinjer og dermed opnå bedre brændstoføkonomi. Samtidig er det udvendige og indvendige design blevet strømlinet i stil med de nye CF og XF modeller, så hele serien af DAF-lastbiler udstråler transportservice på første klasse.En af de vigtigste innovationer - eller tiltag, hvis man foretrækker at være lidt mere afdæmpet - i den nye DAF LF er den nye 3,8 liter store Paccar PX-4 motor, som fås med to forskellige effektnormeringer til 7,5 ton versionen: 156 hk og 172 hk med et maksimalt drejningsmoment på henholdvis 500 Nm og 600 Nm ved et omdrejningstal på mellem 1.200 o/min. og 2.000 o/min.DAF introducerer den nye motor specifikt i "LF City" modellen, der er beregnet til let distributionskørsel i byområder, hvor en motor med en slagvolumen på lige under 4,0 liter er det optimale valg.