Vognmand Karl Thygesen i Greve har greb om opgaverne

Onsdag 27. september 2017 kl: 15:55

Fakta om Scania’er og opbygninger:

Type: Scania G 490 LB8X2*6

Førerhus: Lakeret fra fabrikken i kundens farve og med forskelligt sikkerhedsudstyr inklusiv diverse kameraer

Ladopbygning: Skelhøje Vognfabrik A/S

Kraner og opbygning: Effer Krancenter og SAWO A/S i Sørup

Sandblæsning, metallisering og maling: Nørre Snede Autolak A/S i Nørre Snede

Skrift: Liga Sign & Wrapping i Greve

Af: Redaktionen Vognmandsforretningen Karl Thygesen & Søn ApS, der har mange års erfaring i såvel almindeligt kranarbejde som specialopgaver, der kræver professionel og faglig ekspertise, har fået to nye lastbiler opbygget med Effer 955 8S+6S kraner, som har en hydraulisk rækkevidde vandret på hovedkranen på 20,58 meter, hvor de løfter 2.820 kg. Med fly-jib er den hydrauliske rækkevidde vandret 33,55 meter, hvor de løfter 720 kg.Med to manuelle arme kan rækkevidden komme ud på 37,76 meter vandret og 42 meter lodretKranerne er leveret på fundament, som betyder, at støttebenene kan køre ind mellem første og anden aksel uden at skulle svinges op. De har hydraulisk sving-op støtteben, så de kan køre over forhindringer og er monteret med to tons spil, som følger udskuddene ud og ind. Der er monteret frontstøtteben til fuld belastning, og al elektronik er flyttet ind i et lukket skab.Vognmanden har tilvalgt en service- og reparationsaftale, der dækker 8 år.