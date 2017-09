DAF fuldender sit CF- og XF-produktprogram

Onsdag 27. september 2017 kl: 11:51

Op til 7 procent højere brændstofeffektivitet

Ny ultrakompakt EAS-enhed

Højere nyttelast fra 100 op til 250 kg

Nye elektrohydraulisk styrede bogieaksler

Nye dobbeltophængte bogieaksler

Nye dobbeltdrevne tandem-aksler med navreduktion

Nyt 8x4 letvægtsmixerchassis

Optimale opbygningsmuligheder på de nye CF og XF forvogne

Nyt og innovativt batteriovervågningssystem (BEM)

Nye PACCAR MX-11 og MX-13 motorer

Ny TraXon-gearkasse

Nye effektive bagaksler

Avancerede softwarefunktioner

Af: Jesper Christensen Der er tale om otte to-, tre- og fire-akslede forvogne og tre tre- og fire trækkere. Ifølge DAF er de nye lastbiler er op til 7 procent mere brændstoføkonomiske, er mindst 100 kg lettere til gavn for nyttelasten, og har integrerede opbygningsmoduler, som gør det hurtigere at montere opbygninger.DAF tilbyder med de komplette CF- og XF-serier kunderne et komplet sortiment af lastbiler og specialtilpassede løsninger til alle anvendelsesområder.DAF fremhæver følgende egenskaber ved de 11 nye CF’ere og XF’ere:





DAF lancerede de første langtursversioner af de nye CF- og XF-lastbiler tidligt på sommeren. Nu er turen kommet til den nye serie af flerakslede forvogne. De nye køretøjer byder både på fælles funktioner og en række helt nye funktioner, der er knyttet specielt til disse biler.I denne uge har DAF inviteret til test-kørsler af de nye modeller - transportnyhederne.dk er med.