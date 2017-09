Mercedes-Benz sprinter derudad med ny varebil

Af: Redaktionen Fronten på den nye Sprinter fremtræder klart optegnet med vandrette forlygter, som fremhæver og understreger bilens karakteristiske udtryk.Bag det nye ydre har Mercedes-Benz monteret en række funktioner - eksempelvis et omfattende kørselsassistentsystemer, som i kombination med nye telematiske løsninger - det er løsninger, der kræver trådløse forbindelser til omverden - giver nye muligheder for at styre og administrere bilerne, når de sprinter rundt i trafikken på vej til eller fra nye opgaver.Derudover leveres den nye Sprinter i et betydeligt udvidet udvalg af varianter, og individuelle krav til indretning og udformning bedre kan imødekommes.- Vi har ambitioner om mere end blot at bygge de bedste biler. Vi vil tilbyde de mest velegnede mobilitetsløsninger for alle sektorer og for alle transportopgaver. Og det er nøjagtigt vores fokus med den kommende generation af Sprinter som en overordnet systemløsning. Dertil kommer naturligvis, at den nye udgave af vores ikoniske varevogn besidder de klassiske egenskaber indenfor sikkerhed, driftssikkerhed og omkostningseffektivitet, siger Volker Mornhinweg, som står i spidsen for Mercedes-Benz Vans.Sprinteren fra Mercedes-Benz har lagt navn til sin klasse og været flagskib for Mercedes-Benz Vans siden lanceringen af den første Sprinter i 1995.Mercedes-Benz har produceret og leveret over 3,3 millioner Sprintere til kunder i over 130 lande. I årets første kvartal i år har Mercedes-Benz noteret en global vækst på omkring 10 procent i salget af Sprintere sammenlignet med samme periode sidste år. Dermed har Sprinteren haft sit mest succesfulde første kvartal i sin 22-årige historie.I første halvdel af 2017 blev der solgt omkring 96.200 enheder mod 95.100 i samme periode sidste år.Lanceringen af den nye Sprinter starter på det europæiske marked i første halvdel af 2018, hvorefter de resterende markeder følger.