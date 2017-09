Iveco leverer specialbygget knækladsbil til Københavns Kommune

Tirsdag 26. september 2017 kl: 13:32

Af: Redaktionen Den nye Iveco er fra fabrikken leveret med Hi-Matic otte-trins-automatgearkasse, luftaffjedring, klimaanlæg, fartpilot og komfortsæde til chaufføren - alt sammen bidrager til at sikre, at det daglige arbejdsmiljø er så godt som muligt.Bilen er opbygget med 5.200 mm aluminiums-knæklad med hydraulisk knækrampe, 3.800 kg. elektrisk spil med trådløs fjernbetjening og en trækkrog, der må have en påhængsvogn på op til 3.500 kg hægtet på.Derudover er der monteret bakkamera og cyklistkamera samt eksterne blitz blink, der sikrer synligheden.Bilen har en totalvægt på 7.200 kg og en nyttelast på 3.900 kg, hvilket giver plads til, at kommunen kan fragte sin nye gade fejemaskine fra område til områdeIveco kan i dag levere køretøjer, der kører på biogas, diesel - eller el, når totalvægten kan holdes mellem 3.500 kg og 5.200 kg.Bilen er solgt og leveret af Morten Iversen, der er ansvarlig for Nordic Sustainability hos Iveco.