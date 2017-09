Letbanen arbejder på ny tidsplan

Lørdag 23. september 2017 kl: 23:09

Aarhus Letbane har indledt arbejdet med at svare på de spørgsmål, som Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen har haft til de tekniske regler. Det vil sige forskrifterne for det fremtidige vedligehold af Aarhus Letbane. Det arbejde er allerede så langt fremme, at det - som processen foreskriver - forventes fremsendt til den uvildige assessor i den kommende uge

Aarhus Letbane er også begyndt at udarbejde en revideret tidsplan for åbningen, der skal koordineres med Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen

Letbanens operatør, Keolis, er blevet anmodet om at fremlægge en troværdig plan for, hvordan de kan opnå en sikkerhedsgodkendelse, så man undgår endnu en udsættelse

Aarhus Letbanes advokat er ved at undersøge eventuelle retslige skridt.

Af: Redaktionen Den planlagte åbning af Aarhus Letbane blev fredag aflyst. I stedet for høre på taler, musik, og sang, og spise kransekage og drikke kaffe, var ledelsesgruppen i Aarhus Letbane på arbejde for at tage fat på de mest presserende opgaver:- Efter gårsdagens store skuffelse er vi i dag tilbage i arbejdstøjet. Fra lørdag morgen har vi været i gang med at få løst de opgaver, der skal til for at få de endelige godkendelser, så Letbanen snart kan komme ud at køre i Aarhus, siger Aarhus Letbanes direktør, Claus Rehfeld Moshøj.







Claus Rehfeld Moshøj er uddannet civilingeniør og har før sin tid hos Aarhus Letbane arbejdet hos både DSB og Banedanmark.





Hvornår Letbanen kan åbne skal endeligt afklares i tæt dialog med Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen.









