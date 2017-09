Letbaneoperatør er dybt rystet

Lørdag 23. september 2017 kl: 22:54

Af: Redaktionen - Vi kan kun beklage og undskylde overfor borgerne i Østjylland og ejerne af Aarhus Letbane. Vi har i de sidste mange måneder arbejdet hårdt på at nå i mål, og vi har en lang række godkendelser på plads samt veluddannede letbaneførere og styringsmedarbejdere klar i startboksen, lyder det fra Keolis, der tage kritikken fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til efterretning og beklager meget konsekvenserne heraf.- Vi mener, at vi har et sikkert ledelsessystem, hvilket vi også har meddelt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, da vi modtog deres udkast til afgørelse sent fredag.Keolis er den største operatør af letbanesystemer i verden, og er berørte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afgørelse.- Derfor er det også med stor beklagelse, at vi ikke kan fortsætte de seneste 10 ugers testdrift af Aarhus letbane ind i drift med passagerer.Keolis vil i de kommende uger fortsætte det tætte sammenarbejde med Aarhus Letbane og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at få de sidste udeståender ud af verden, så letbanetogene hurtigst muligt kan begynde at køre med passagerer.