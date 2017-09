- Jeg er dybt skuffet over uenigheder aflyste letbanen

AARHUS BORGMESTER:

Lørdag 23. september 2017 kl: 22:49

Letbanen aflysning skete så sent fredag, at plakaterne stadig annoncerede åbningen.

Af: Redaktionen Her skulle letbanetogene have kørt i pendulfart mellem Aarhus' midtby og Skejby lørdag fra middagstid, men der var ingen spor at togene.- Det var mine klare forventning, at alt ville være godkendt til indvielsen, så derfor er det meget skuffende at konstatere, at Aarhus Letbane og Trafikstyrelsen ikke er kommet til enighed om procedurerne. Jeg forventer nu, at arbejdet med at få godkendelserne bragt i orden, sker hurtigst muligt, siger Jacob Bundsgaard.

















