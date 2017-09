I kommer ikke til at køre - der vil gå mindst halvanden måned

Lørdag 23. september 2017 kl: 22:44

Af: Redaktionen Kåre Clemmensen, der har været vicedirektør i Trafik- Bolig og Byggestyrelsen siden juni i år, og tidligere har haft ledende stillinger i en række ministerier og en enkelt kommune, siger ifølge dr.dk, at han ikke kan garantere end godkendelse, og heller ikke ved, hvor lang tid det præcist vil tage.







Det er til dels op til operatøren, den internationale prsontransportkoncern,Keolis, der er den største operatør af letbanesystemer i verden, og til Aarhus Letbane, at få lavet arbejdet færdigt.









Før Kåre Clemmensen i Trafik- Bolig og Byggestyrelsen kan give den endelige godkendelse, skal der ligge klare procedurer for, hvordan man håndterer, hvis en passager eksempelvis får en arm i klemme i en dør eller kommer til at gå ud foran et af letbanens tog.







Ifølge Trafik- Bolig og Byggestyrelsen har Keolis ikke kunnet fremvise dokumentation for, at sikkerhedssystemet er tilstrækkeligt.





- Vi har kigget på det, og vi har som helhed vurderet, at det ikke er i nærheden af at være færdigt nok til at vi kan godkende det, siger Kåre Clemmesen ifølge dr.dk.







