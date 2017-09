Aarhus skal være en bedre by

Fredag 22. september 2017 kl: 20:38

Af: Redaktionen Budgetforliget i Aarhus Kommune betyder både investeringer i en bedre kollektiv trafik, nye vigtige vejforbindelser, bedre forhold for cyklisterne, flere træer i byen og flere familieboliger, der er til at betale.





- Aftalen sikrer nogle rigtigt store og vigtige investeringer i vores by. Med dette budgetforlig sætter vi en tyk streg under, at vi ikke bare skal bruge vores store vækst til at bygge byen større. Vi skal bruge den til at bygge byen bedre. Vi tager de første lange skridt mod at plante 10.000 flere træer i byen, vi har reserveret penge til at gøre gaderne mere trygge, der hvor aarhusianerne bor, og så investerer vi markant i nye veje og mere letbane, siger Kristian Würtz (S), der er rådmand for Teknik og Miljø.







De største enkeltinvesteringer i budgetaftalen er byggeriet af den vigtige vejforbindelse mellem Beder og Bering til 470 millioner kroner, der skal stå færdig i 2022, og en ny letbaneetape til Aarhus Ø.







Samtidig er der reserveret 44,8 millioner kroner til en ny cykelhandlingsplan og 50 millioner kroner til at realisere en mobilitetsplan for Aarhus Midtby, der skal skabe plads til flere rejsende ind og ud af midtbyen samtidig med, at bymiljøet bliver bedre. Planen skal også sikre bedre parkeringsforhold i Midtbyen.









Forliget betyder også, at der hvert år investeres yderligere 7 millioner kroner i at forbedre serviceniveauet i den kollektive trafik. Pengene skal blandt andet anvendes til at udvide frekvensen af busafgangene i de områder af byen, hvor der er sket reduktioner, og hvor der ikke kører letbane.







Aftalen indeholder 35 millioner kroner til at gøre trafikken mere tryg for de mindste. Pengene skal investeres i hastighedszoner i boligområder, hvor farten sættes ned, samt mere sikre skoleveje, og i både 2020 og 2021 bliver der afsat 4 millioner kroner om året til en grønnere og mere børnevenlig by.

Forliget indeholder også en pulje på 10 millioner kroner til at forbedre forholdene for fodgængere i byen. Dertil kommer 4,5 millioner kroner til at sikre bedre stiforbindelser i det åbne land.







- Budgetaftalen betyder, at vi kan komme videre med indsatsen for at gøre det lettere at komme rundt i byen. Det gælder både for bilisterne, cyklisterne, fodgængerne og passagererne i den kollektive trafik. Byen er under forandring med tusindvis af flere borgere hvert år, og det kræver investeringer i alle transportformer, hvis vi skal gøre Aarhus til en bedre by for alle, siger Kristian Würtz.



