VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti har justeret broaftalen

Fredag 22. september 2017 kl: 20:19

Af: Jesper Christensen Fredag sidst på dagen kunne VLAK-Regeringen så oplyse, at VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at justere målgruppen for takstnedsættelse for transport over Storebælt, så den gælder al vejtrafik og persontog.







Godstransport med tog er ikke nævnt.



© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.