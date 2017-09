Uber mister sin licens i London

Fredag 22. september 2017 kl: 12:44

at rapportere alvorlige kriminelle forhold

hvordan lægeerklæringer skaffes

hvordan betalinger bliver varetaget

at forklare brugen af “Grayball-software” i London, som kan bruges til at blokere fuld adgang for myndighederne i Uber’s app og forhindre myndighederne håndhæve lovgivningen

Af: Jesper Christensen Fredag 22. september informerede Transport for London, der blandt andet står for taxi-licenser i London, Uber London Limited, at selskabet ikke vil få sin licens som “private hire operator” fornyet, når den nuværende fra 2012 udløber 30. september.Transport for London regulering af London’s taxier og private aktører skal sikre passagernes sikkerhed. Private aktører skal leve op til særlige betingelser og dokumentere over for Transport of London, at de gør det for at få lov til at operere.Transport for London skal også være overbevist om, at den private operatør er i stand til på en proper måde at have en licens.Transport for London har konkluderet, at Uber London Limited ikke er i stand til at tage vare på en licens på en proper måde, da det er Transport for London’s opfattelse, at Uber’s tilgang og drift demonstrerer mangel på ansvarlighed i relation til en række forhold, som berører sikkerheden.Forholdene vedrører Ubers vilje og tilgang over for:Uber har nu 21 dage til at beslutte, om selskabet vil anke Transport of London’s beslutning om at fratage Uber licensen. Selvom licensen udløber 30. september, kan Uber - hvis Uber beslutter sig for at anke afgørelsen - fortsætte med operere i London, så længe sagen ikke er endeligt afgjort.