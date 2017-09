Aftale strammer afgiftsreglerne vedrørende leasing af biler

Af: Redaktionen Formålet med at indføre regler om genberegning og efteropkrævning af registreringsafgift for alle, der driver virksomhed ved at stille biler til rådighed mod betaling eller andet vederlag, er, at lægge et generelt loft over den afgiftsmæssige fordel, der kan opnås som følge af, at for eksempel flåderabatter kan indregnes i den afgiftspligtige værdi ved indregistrering af nye køretøjer.Konkret vil VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti indføre regler om, at der for disse virksomheders køretøjer ved videresalg eller senest efter fire måneder skal ske en genberegning af den afgiftspligtige værdi baseret på handelsværdien af den brugte bil. Den afgiftspligtige værdi skal altid fastsættes efter handelsværdien ved salg til en bruger i Danmark uanset bilens værdi som ny. På baggrund af den genberegnede afgiftspligtige værdi, sker der genberegning af den forholdsmæssige registreringsafgift fremadrettet for resten af perioden. For leasingbiler med videre, hvor der er betalt fuld registreringsafgift, efteropkræves afgift, hvis den genberegnede afgiftspligtige værdi er højere end den oprindeligt fastsatte afgiftspligtige værdi.Samtidig bortfalder muligheden for, at bilen ved leasingperiodens ophør kan afgiftsberigtiges til restafgift baseret på prisen ved første indregistrering.Endelig udgår reglen om, at den afgiftspligtige værdi for brugte biler ikke kan overstige bilens oprindelige pris som ny.Det er et krav efter registreringsafgiftsloven, at der stilles en sikkerhed for registreringsafgiften på mindst 200.000 kroner for at kunne få tildelt rollen som selvanmelder i det digitale motorregister. Parterne er enige om, at minimumssikkerhedsstillelsen forhøjes til 500.000 kroner og at der tilføjes et variabelt element, som vil afhænge af selvanmelderens afgiftstilsvar.Parterne er desuden enige om, at der indsættes hjemmel i registreringsafgiftsloven til udarbejdelse af standardkontrakter, som vil blive obligatoriske for danske leasingvirksomheder med videre i forbindelse med forholdsmæssig afregning af registreringsafgift, når de er offentliggjort. Standardkontrakterne udarbejdes af Skat i samarbejde med leasingbranchen. Endvidere præciseres visse indholdsmæssige krav til leasingkontrakter.



Parterne er opmærksomme på, at der med de aftalte stramninger af afgiftsreglerne om leasing af biler med videre fortsat er lempelige regler for leasingselskaber de første fire måneder, og at de aftalte stramninger samtidig medfører administrative byrder for erhvervslivet. Der gennemføres derfor en evaluering af stramningerne på leasingområdet i fjerde kvartal 2018, ligesom eventuelle yderligere tiltag på området vil blive undersøgt.





Parterne er enige om, at kontrollen med bilafgifterne, herunder leasingområdet, skal forbedres. Der afsættes i den forbindelse 5 millioner kroner årligt i 2018 og frem.





