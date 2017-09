Aftale om bekæmpelse af sort arbejde skal suppleres med andre håndtag

VOGNMANDSORGANISATIONEN DTL:

Fredag 22. september 2017 kl: 11:07

Varebilsvognmænd skal identificeres

Af: Redaktionen - Det er rigtig godt, at et enigt Folketing vil gøre det endnu sværere at unddrage sig skatteindbetalinger og udføre sort arbejde. Det støtter vi helt bestemt - hvem kan ikke det? Men vi har også den holdning, at transportområdet er noget ganske særligt i kraft af sin iboende mobilitet, sin grænseoverskridende karakter og sin store omstillingsevne - og så i øvrigt på grund af den manglende internationale regulering, siger erhvervspolitisk chef i DTL, Ove Holm.Han peger på, at DTL selv har deltaget i den proces i arbejdsgruppen, der har ført frem til kravet om elektroniske logbøger og elektroniske lønsedler for at sikre lønmodtageres retssikkerhed og forebygge det sorte arbejde. Men disse tiltag må ifølge DTL ikke stå alene i kampen for ordnede forhold på transportområdet.- Vi har i øjeblikket fokus på, at der for eksempel gennem krav til adgangen til erhvervet som varebilsvognmand dels vil blive skabt mulighed for at holde varebilssegmentet i ørene, og dels vil isolere de brodne kar, der bidrager til en undergrundsøkonomi. Derfor er det vigtigt, at vi også holder fast i, at vognmænd, der kører gods, skal kunne identificeres. Det har jo en praktisk betydning - for eksempel hvis vi skal forlange, at de bruger logbog, siger Ove Holm.Han mener, at netop den store mobilitet og omstillingsevne i transportverdenen, gør det til en særlig udfordring at holde justits med virksomhedernes skatteforhold.- Vi forventer derfor, at der fortsat er et flertal i Folketinget for at indføre adgangskrav for varebilsvognmændene, sådan som det også planlægges i EU's vejpakke. Vi har sådan set også et håb om, at for eksempel flyttebranchen - ud over de tiltag, der gives med denne aftale –- kunne få mulighed for at komme ind under boligjobordningen, som det er tilfældet i Sverige. Det har nemlig også en begrænsende effekt på det sorte arbejde, når almindelige forbrugere kan vælge en billig, men skattebetalende flyttemand frem for baggårdstyper, der ikke har orden i sagerne, siger Ove Holm.Interesserede kan se aftaleteksten