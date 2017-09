Kontrol af tunge køretøjer viste flere overtrædelser

Fredag 22. september 2017 kl: 09:53

Halvdelen af de kontrollerede lastbiler var udenlandske



Ad-Blue manipulation - 18 sigtelser

Manipulation af Tachograf / hastighedsbegrænser - 2 sigtelser

Afgift, vejbenyttelse - 3 sigtelser

Overtrædelser Bus - 4 sigtelser

Cabotagekørsel - 2 sigtelser

Fejl og mangler - 40 sigtelser

Dimensioner – højde / længde - 3 sigtelser

Dyretransporter - 4 sigtelser

Farlig godt - 8 sigtelser

Godslov - 2 sigtelser

Køre- hviletid - 15 sigtelser

Manglende Vejbenyttelse - 2 sigtelser

Øvrigt vedrørende blandt andet særtransporter, ulovlig sammenkobling, Surring, kvalifikationsbevis - 22 sigtelser

28 lastbiler blev indkaldt til syn

7 påhængskøretøjer fik nummerpladen inddraget

Af: Redaktionen - Kontrollerne gik rigtig godt, siger lederen af aktionen, politikommissær Stig Simonsen fra Tungvognscenter Syd.- Når vi foretager en stor multikontrol som denne, hvor også blandt andet Skat, Beredskabsstyrelsen, Trafik- og Færdselsstyrelsen , Miljø og Fødevarestyrelsen deltager, så får vi en unik mulighed for at tjekke de tunge køretøjer for mange andre ulovligheder end trafikfarlige forhold, siger han videre.De lastbiler og andre tunge køretøjer, der blev vinket ind de tre dage, blev derfor kontrolleret for mange forskellige ting.- Vi har blandt andet set på deres hastighed, om chaufførerne overholdt køre-hviletidsreglerne, om de var spirituspåvirkede, om de kørte med for meget vægt, og om de dyr, de kørte med, blev fragtet efter reglerne, siger Stig Simonsen, der også understreger, at manipulation, cabotagekørsel og anden form for social dumping var et særligt opmærksomhedspunkt i denne kontrol.I alt blev der standset 336 køretøjer hvoraf 183 var udlændige. Politiet fandt overtrædelser hos 73 af de kontrollerede køretøjer. Det udløste samlet 127 sigtelser.- Vi så generelt flest overtrædelser vedrørende fejl og mangler, men også manipulation med lastbilernes Ad-Blue-system samt sigtelser for overtrædelser af køre-hviletidsbestemmelserne var repræsenteret, siger Stig Simonsen, som tilføjer:- Det var positivt, at vi kun mødte to tilfælde af den grove form for manipulation af lastbilernes tachograf og hastighedsbegrænser, som der også blev tjekket for. Samlet set har kontrollerne vist, at mange overholder reglerne, men at der er plads til forbedringer.Tungvognscenter Syds resultater ved multikontrollen:Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært at tage vare på den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.