Tungvognskontrol udløste fartbøder til fartglade bilister

Fredag 22. september 2017 kl: 09:44

Af: Redaktionen AKT-kontrollerne blev kørt i stilling ved henholdsvis Kildebjerg på Fyn og Ejer Bavnehøj syd for Skanderborg. De 880 forevigede og fartglade bilister kan se frem til en hilsen fra politiet for ikke at overholde hastighedsbegrænsningen.













