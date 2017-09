Politiet søger voldsmand efter overfald på buschauffør

Torsdag 21. september 2017 kl: 12:53

mand, 25-30 år

anden etnisk oprindelse end dansk

almindelig af bygning

ca. 185 cm høj

kort sort hår, tyndt sort overskæg

iført sort kort jakke, grå/blå bukser og lyse kondisko

Han talte dansk med accent

Af: Redaktionen Politiet forklarer, at gerningsmanden ved indstigning viste et ugyldigt buskort, hvilket buschaufføren. påtalte. Efter en kort samtale gav gerningsmanden uden varsel buschaufføren et knytnæveslag i ansigtet, hvorefter gerningsmanden flygtede fra bussen, løb ad Nørregade og forsvandt ad Dronning Margrethesvej.Gerningsmanden beskrives som:Sammen med gerningsmanden steg en udenlandsk kvinde, iført lilla/lyserødt hovedtørklæde, grå lang trøje, hvid bluse og lilla/lyserøde bukser, ind i bussen. Kvinden medvirkede ikke ved den efterfølgende voldsepisode og er ikke blevet identificeret ved politiets efterforskning af sagen.Midt- og Vestsjællands Politi ønsker begge personer identificeret med henblik på afhøring til sagen.Oplysninger i sagen bedes givet til Midt- og Vestsjællands Politi, Lokal efterforskning Roskilde, på telefon 46351448 eller via nærmeste politiet på telefon 114.