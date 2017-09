Vognmand har fået fire nye på tre år

Torsdag 21. september 2017 kl: 12:37

Af: Redaktionen Virksomhedens mange forskellige aktiviteter kræver en alsidig vognpark, og til den har Scania-forhandleren Stiholt i Aalborg leveret en ny fire-akslet Scania P 450 LB8x4*4-forvogn med lavt placeret førerhus, tandemtræk og styrbar bogieaksel bag trækakslerne.Den nye forvogn er opbygget med aftagelig HMF 2620-kran og 24-tons HMF wirehejs samt udrustet med træktøj til kørsel med kærre. Som det fremgår af billederne, er bilen - ud over at være bygget til entreprenørkørsel - også udrustet med beslag til sneplov og udtag til saltspreder, for når der ikke er så travlt i anlægs- og byggebranchen om vinteren, skal den kunne udnyttes til vinterbekæmpelse i det nordjyske.LL Transport og Entreprenør råder over en blandet vognpark, som foruden Scania også omfatter andre svenske og tyske mærker. Det kan dog være en stakket frist, for chefen i forretningen, Kjeld Hedegård Nielsen, har lavet en gentlemanaftale med lastbilsælger Peter Munkholm hos Stiholt i Aalborg om at ensrette vognparken i retning af Scania.







- Vi har gode erfaringer med Scania, vi får kompetent og god service på Stiholts værksted, og vi anser Peter Munkholm for en meget tillidsvækkende og troværdig sælger, siger Kjeld Hedegård Nielsen og fortsætter:







- Vi foretrækker den slags samarbejdspartnere, og når chaufførerne tilmed er glade for at køre Scania, er der jo ingen grund til at lave om på den aftale.





