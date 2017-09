Sjællandsk vognmand fodrer 730 heste til fodertransport

Onsdag 20. september 2017 kl: 14:05

Af: Redaktionen Baggrunden for, at vognmanden fra Kalundborg valgte en Scania med 730 heste, er, at Tom Hansen er 53 år og ville forkæle sig selv de næste syv år frem ti sin 60årsdag, hvor han agter at holde op med at køre 150.000 km og have 250 udedøgn om året. Til den tid, vil han gå efter noget lidt mindre krævende kørsel. Men ind til da, vil han køre på luksusklasse.Den nye bil er skræddersyet præcis efter Tom Hansens ønsker, så han efter planen kan køre i den de næste 7-8 år, til han runder 60 år, og bilen runder en million kilometer.







At det blev en S-model skyldes, at han bor i bilen fem dage om ugen. Tom har valgt S-førerhuset med normal taghøjde, som på den ene side byder på god komfort på et højt niveau i kraft af fladt gulv og fuld ståhøjde og på den anden side ikke er for højt til at komme ind under siloerne, når han skal læsse foderstoffer på DLG’s fabrikker rundt omkring i Danmark. Desuden har han ofret komplet indretning af førerhuset hos FL Buur i Vraa samt et omfattende komfort- og sikkerhedsudstyr.







At Tom Hansen har valgt at handle med Stiholt i Aalborg, selv om han kommer fra Kalundborg skyldes, at han alligevel kommer meget med bilen i Nordjylland. Ud over indretning af førerhuset i Vrå har Stiholt overflyttet tanken samt kompressoren fra Nordjysk Blæserservice fra Toms tidligere Scania R 560. Nordjysk Autolakering i Sæby har stået for maling af forvognen, men den fire år gamle påhængsvogn blot har været en tur i vaskehallen for at se ud som ny.



At Tom Hansen har valgt at handle med Stiholt i Aalborg, selv om han kommer fra Kalundborg skyldes, at han alligevel kommer meget med bilen i Nordjylland. Ud over indretning af førerhuset i Vrå har Stiholt overflyttet tanken samt kompressoren fra Nordjysk Blæserservice fra Toms tidligere Scania R 560. Nordjysk Autolakering i Sæby har stået for maling af forvognen, men den fire år gamle påhængsvogn blot har været en tur i vaskehallen for at se ud som ny.





Tom Hansen har tegnet fuld reparationsaftale på Scania S 730’eren og får den serviceret hos Scania i Odense, der ligger godt i forhold til kørslen med foderstoffer mellem Sjælland og Fyn/Jylland.















© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.