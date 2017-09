Danske Fragtmænd havde succes på fynsk jobmesse

Af: Redaktionen Danske Fragtmænd oplyser, at omkring 600 ag de besøgende på jobmessen slog et smut forbi, og stakken af modtagne ansøgninger talte omkring 300 til både kontor-, terminal- og chaufførstillinger.- Det var en kæmpe succes for os, og standen var meget besøgt. Danske Fragtmænd er et meget kendt brand, fordi vi er så synlige, og der var stor interesse for os. Så vi havde en rigtig god dialog med mange kvalificerede kandidater, fortæller Susan Almind Andersen, der til daglig er teamleder i kundeservice hos Danske Fragtmænd Fyn.For at øge opmærksomheden fra starten af dagen, fik Danske Fragtmænd delt flyers ud til deltagerne, da jobmessen åbnede dørene klokken 10.00.Over 6.800 personer deltog i årets jobmesse, der dermed slog rekord i deltagertal. Med cirka 150 stande er den landets største af sin slags, og den bliver arrangeret af de fynske kommuner og a-kasser med henblik på at skabe dialog mellem virksomheder, uddannelsessteder og ledige.