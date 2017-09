Norsk renovationsselskab med danske aktiviteter er gået konkurs

Tirsdag 19. september 2017 kl: 12:09

Af: Jesper Christensen Konkursbegæringen er blevet indleveret af RenoNorden's bestyrelse. Baggrunden for konkursen er, at RenoNorden AS i slutningen af 2015 og i begyndelsen af 2016 indgik 11 kontrakter, der har været tabsgivende og påført selskabet et tab på over 300 millioner norske kroner.









RenoNorden i Norge har gennem de seneste måneder ført forhandlinger med kunderne om at få kontrakterne ophævet. RenoNorden kunne under forhandlingerne konstatere, at det ikke var muligt at finde en samlet løsning, da RenoNorden ikke kunne blive enige om en løsning med to af kunderne.









På den baggrund stoppede RenoNordens bankforbindelser - DnB og Danske Bank - for finansieringen af RenoNorden ASA og RenoNorden AS. Dermed havde bestyrelserne i de norske RenoNorden-selskaber ikke andet valg end at begære selskaberne konkurs.









Konkursen berører 30 kontrakter i Norge, som berører omkring 1,2 millioner mennesker omkring i Norge - og 500 medarbejdere hos RenoNorden.









RenoNorden oplyser videre, at datterselskaberne i Danmark, Sverige og Finland fortsætter driften og vil blive ved med at indsamle affald i forhold til de kontrakter, RenoNorden-selskaberne i de tre lande har indgået med kunderne.









RenoNorden peger på, at datterselskaberne i Danmark, Sverige og Finland alle har en positiv egenkapital og en solid ordreportefølge, så fremtiden ser positiv ud for de tre datterselskaber.









© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.