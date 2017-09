Sommeren 2017 er forbi, og dermed også Scandlines‘ højsæson.

Tirsdag 19. september 2017 kl: 11:37

Af: Redaktionen Scandlines kan også konstatere, at færgetrafikken er vokset i sommermånederne med meget få forsinkelser, der skyldtes forhold uden for Scandlines’ kontrol. I de allerfleste tilfælde har forsinkelserne været på under fem minutter.I hele højsæsonen har Scandlines haft flere afgange på både ruten Rødby-Puttgarden og på ruten Gedser-Rostock end i 2016. På Rødby-Puttgarden var der i sommermånederne over 9.000 afgange. På årsbasis kommer ruten med fire afgange i timen døgnet op på over 34.000 afgange årligt. Det får Scandlines til at fremføre, at ruten er den hurtigste og mest stabile trafikåre mellem det europæiske fastland og Skandinavien.Når færgerne er i havn, er der afsat 15 minutter til at få alle biler kørt fra borde og om bord. På de største rejsedage i sommeren sørgede det personale i havnene og om bord på færgerne for, at over 4.000 køretøjer kom af og på færgerne på ruten Gedser-Rostock.Ud over at kunne se tilbage på en sommer, hvor kunderne kom af sted til tiden, kan rederiet også glæde sig over, at sejladsen på Østersøen foregår så energieffektivt som muligt. På ruten Gedser-Rostock indsatte Scandlines i 2016 verdens to største hybridfærger - M/F Berlin og M/F Copenhagen. Med deres hybridsystem reduceres brændstofforbruget med to tredjedele pr. overfart pr. bil. Ud over at være mere miljøvenlige og energieffektive end de gamle færger, har de to nye færger på grund af deres størrelse siden begyndelsen af 2017 sikret tocifrede vækstrater på ruten mellem Gedser og Rostok.M/F Berlin og M/F Copenhagen har hver plads til 1.300 passagerer, 460 biler og 96 lastbiler. Sammen er der over 20 daglige afgange med de to færger.Sammenlagt transporterede rederiet tæt på én million køretøjer og tre millioner passagerer i højsæsonen i år.