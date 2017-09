Personbil kom på afveje og ramte lastbil med gasflasker

Tirsdag 19. september 2017 kl: 11:26

Af: Redaktionen Østjyllands Politi oplyser, at vidner har fortalt, at uheldet skete, da en personbil ført af en 38-årige person kom over i den forkerte vejbane, hvor lastbilen med en 53-årig mand bag rattet kom kørende i modsatte retning.





Ved sammenstødet drejede personbilen 180 grader rundt om sig selv og røg ud i en mark ved siden af. Samtidigt faldt nogle af gasflaskerne af lastbilen og faldt ud på vejen, hvor der begyndte at sive gas ud.









Af sikkerhedshensyn afspærrede politiet derfor vejen, indtil der var styr på gassen. Den 38-årige bilist brækkede hånden - men derudover kom ingen personer til skade.





