Politiet fik snakket kvinde om på den sikre side af jernbanebro

Tirsdag 19. september 2017 kl: 10:47

Af: Redaktionen BaneDanmark blev straks underrettet om observationen, men umiddelbart kørte der ikke tog på strækningen på dette tidspunkt af døgnet.Politiet fik kontakt med kvinden, der var ked af livet. Men efter at have talt med politifolkene lod hun sig til sidst overtale til at komme i sikkerhed på den rigtige side af rækværket.Kvinden var 18-årig og kom fra Herfølge. Hun indvilligede i at lade sig indlægge på et sygehus i Roskilde. Politiet kørte hende derfor til den fornødne behandling på sygehuset, hvor hun blev afleveret omkring klokken 03.30.