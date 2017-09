Energiselskab har mobil-olie med på industrimesse

Mandag 18. september 2017 kl: 12:20

Af: Redaktionen Baggrunden for, at Mobil har valgt at udvikle en nye produktserie - Mobil Delvac City Logistics - er udsigten til et kraftig voksende antal varebiler på vejene.En analyse viser, at der frem mod 2020 vil være en stigning på 38 procent i salget af varebiler. Det hænger blandt andet sammen med en øget internethandel, og at flere mennesker bor i de store byer, hvor miljøzoner gør det sværere for lastbilerne at komme ind med varerne. Det udløser en voksende varedistribution, som igen udløser behov for flere varebiler.Den nye Mobil Delvac City Logistics serie er den første motorolieserie, der er udviklet specielt til varebiler.- Hidtil har man enten brugt en motorolie til personbiler eller lastbiler, siger Torben Didia Rasmussen, der er produktchef hos OK og fortsætter:- Med de foreløbig fire produkter i den nye serie fra Mobil, kan man bruge det produkt, der passer til præcis det mærke, ens varebil har. De har lavet et skræddersyet produktprogram, som er udviklet specielt til de udfordringer, varebiler møder i bykørsel.Som dansk distributør vil OK præsentere den nye produktlinje over for værkstedsmarkedet, som servicerer varebiler, samt direkte til virksomheder, som selv fylder olie på varebilerne.



Fuldt energiprogram og digital tankløsning

Ud over den nye serie fra Mobil Delvac og de øvrige smøremidler fra Mobil, har OK alle sine services og produkter med til de forskellige brancher indenfor erhverv og industri med på HI Messen. En af de store nyheder er OK's nye erhvervskort, der er blevet digitalt. For erhvervskunderne betyder det, at man ikke behøver holde styr på et fysisk tankkort, da man nu kan tanke med mobiltelefonen via OK´s app.





Samtidig har OK gjort det nemt at administrere tankkort til virksomheder med en større vognpark. Det foregår i "MinOK", som er den selvbetjeningsplatform, kunderne får adgang til. Her kan man selv distribuere mobil-tankkort til sine medarbejdere via en SMS. Dvs. at på et minut kan man tildele en medarbejder et nyt mobil-tankkort - og når medarbejderen ikke er der mere, kan det med et klik deaktiveres igen.









