Pickup’en er i x-klassen

Mandag 18. september 2017 kl: 12:09

Basis-udgaven Pure egner sig godt til funktionelle opgaver

Progressive er en mere rå model

Power er den luksuriøst-betonede udgave

Af: Redaktionen Ifølge Mercedes-Benz vokser pickuppernes popularitet verden over. Konceptet med firhjulstræk, høj frigang og lad passer både i mange sammenhænge. Med Mercedes-Benz egen formulering fungerer en pickup “lige så godt til ny-skudt vildt, mountainbikes og skiudstyr, som til cementsække og motorsave”.Den nye Mercedes X-Klasse er en pickup i premiumklassen med alt, hvad det indebærer af både komfort og luksus.- X-Klassen er den første pickup med overbevisende personbilsegenskaber, siger Volker Mornhinweg, der er Head of Mercedes-Benz Vans.X-Klassen kommer til Danmark i tre forskellige udgaver:X-Klassen fåes med seks forskellige indtræk - hvoraf to er læder - og dertil kommer tre forskellige interiør-linjer og forskellige versioner af loftsbeklædningen. Bilen kan fås i ni forskellige farver og med 17-, 18- eller 19-tommers fælge. Bilen laster ca. 1.000 kg og kan køre med en påhængsvogn på op til 3.500 kg.X-Klassen introduceres i første omgang som X 250 d (190 hk) og X 220 d (163 hk). Spærredifferentiale samt firhjulstræk med reduktionsgear findes som tilvalg. X-Klassen kan bestilles i Danmark fra midt i september, hvor priserne også vil være tilgængelige, og de første biler forventes leveret til november. Topmodellen X 350 d 4MATIC med en diesel V6-motor på 258 heste og permanent 4MATIC firhjulstræk kommer til Danmark i løbet af sommeren 2018.X-Klassen har skivebremser og stærke LED-lygter. Sikkerhedsudstyret inkluderer blandt andet syv airbags, bremseforstærker, Active Lane Keeping-assistent og Færdselstavleassistent. 360-graders kamera findes som tilvalg. Spiralfjedre på alle fire hjul, lang akselafstand og en sporvidde på 162 cm giver både gode køreegenskaber og høj komfort.Ligesom andre Mercedes-Benz-modeller er X-Klassen udstyret med ”Mercedes me”. Det betyder, at bilen har sit eget SIM-kort, der giver information om bilens position, brændstofniveau og anden driftsstatus direkte i en app. Bilen giver også selv information om servicebehov til værkstedet og kan selv ringe efter hjælp i tilfælde af en ulykke. Mercedes me giver også mulighed for Live Traffic Information, som opdaterer med information om ulykker eller kø direkte i navigationen og selv regner nye ruter ud.