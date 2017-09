Trængselproblemer påvirker virksomhedernes produktion

Mandag 18. september 2017 kl: 11:50

Af: Redaktionen Undersøgelsen understreger ifølge branchedirektør i DI Transport Michael Svane, at trængsel og forsinkelser ikke blot går ud over de mennesker, der sidder fast i en kø, men også virksomhedernes drift.Han kelder det spild af ressourcer, når medarbejdere og maskiner må vente på leverancer, der ikke kan komme frem, fordi lastbilen med leverancen på ladet bliver forsinket på grund af køer på vejene.- Det skader effektiviteten i de danske virksomheder, der ikke kan vente på, at et delelement i deres produktion bliver leveret, siger Michael Svane.Den rundspørge, som Rambøll har foretaget for Dansk Industri, har også spurgt deltagerne om, hvad de gør for at forebygge forsinkede leverancer.Og svarene peger på en række initiativer - eksempelvis at opbygge større sikkerhedslagre, afsætte ekstra tid af til transport og bestille kørsel om natten, hvor trængslen er mindre.Mikael Svane peger på, at ingen af ovennævnte tiltag er uden omkostninger.- Forsikringer koster. Det gælder også, når virksomhederne opbygger større lagre for at undgå, at forsinkede leverance stopper produktionen. Derfor vil det batte direkte på bundlinjen hos mange virksomheder, hvis vi kunne få reduceret forsinkelserne, siger han og tilføjer:- Trængsel og forsinkelser i trafikken skaber udfordringer i forhold til produktionen. Samtidig oplever mange virksomheder på daglig basis, at medarbejderne skal bruge mere tid i trafikken, hvilket gør det sværere at tiltrække medarbejdere.Hos virksomhederne er der også en stor interesse i, at der bliver investeret mere i det danske vejnet, så forsinkelser kan undgås.I DI’s årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima er 7.600 virksomheder blevet bedt om at pege på, hvad de helst så blev opprioriteret i kommunerne. Her kommer infrastruktur og transportmuligheder ind på en klar førsteplads foran arbejdskraft og lavere skatter og afgifter.I samme undersøgelse peger over halvdelen af virksomhederne også på, at de trafikale udfordringer er blevet større i løbet af de seneste fem år.Interesserede kan se Rambøll’s undersøgelse