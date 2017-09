Flyselskab åbner helårsrute til Texas

Mandag 18. september 2017 kl: 11:11

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Dallas Fort Worth International bliver Icelandair’s destination nummer 20 i Nordamerika og første destination i det sydlige USA. Icelandair vil flyve til Dallas Fort Worth fire gange ugentligt - mandag, onsdag, fredag og søndag - med afgang fra Keflavik i Island - og også den anden vej.Icelandair har fejret 80 års fødselsdag i 2017 og kan samtidig præsentere det største rutenet i selskabets historie.- Vores nye service til Dallas Fort Worth giver vores europæiske passagerer mulighed for at udforske ”the great Lone Star State” ligesom vores texanske passagerer kan flyve non-stop til Island og videre ud til de mere end 25 europæiske destinationer vi tilbyder, siger Birkir Holm Gudnason, der er Icelandair’s administrerende direktør.Dallas Fort Worth geografiske placering, størrelse og tilbud betyder også mulighed for at ankomme fra Europa og Asien og fortsætte videre til andre destinationer i Nordamerika, Central- og Sydamerika.Icelandair tilbyder stopover i Island på vej over Atlanten. Man kan blive i Island i op til syv dage uden ekstra billetomkostninger, rejsen deles i to bekvemme dele og man får Island med som en ekstra bonus.Icelandair har 48 destinationer heraf 20 i Nordamerika: 15 i USA med Dallas Fort Worth, Texas og Cleveland, Ohio fra 2018 og fem i Canada. Forventet passagertal i 2017 er 4 millioner.