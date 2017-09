Helikopter måler svolvindholdet skibenes røgfane

Mandag 18. september 2017 kl: 10:50

Overvåger fortsat på Storebæltsbroen

Af: Redaktionen Explicit, som tidligere har modtaget støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP), skal foretage 400 målinger frem til 1. december. Derudover har virksomheden fået option på at forlænge overvågningen i 2018 og 2019. Overvågningen skal hjælpe til at give Miljøstyrelsen et klart billede af, om reglerne bliver fulgt.Den nye helikopter-overvågning skal supplere den overvågning af skibsfartens udledning af svovl, som Miljøstyrelsen i dag gennemføres ved hjælp af en såkaldt ”sniffer” installeret under Storebæltsbroen.Hvis skibene udleder for meget svovl, får Miljøstyrelsen besked. Miljøstyrelsen adviserer så Søfartsstyrelsen, som kan tage en olieprøve fra skibet, når det er i havn. Viser olieprøven, at det anvendte brændstof indeholder for meget svovl, bliver skibet politianmeldt. Er der tale om et udenlandsk skib, bliver myndighederne i det pågældende land, som skibet er på vej til, orienteret.Det øgede fokus på svovl er udløst af, at svovl er skadeligt for miljøet og menneskers sundhed. En række andre kilder til svovlforurening er gennem de seneste årtier blevet minimeret, så de i begyndelsen af 2000-tallet blev søfartens tur.Siden en skærpet grænse for svovlindhold i skibsbrændstof trådte i kraft 1. januar 2015 i Nordsøen og Østersøen, er svovlindholdet i luften over Danmark mere end halveret.Siden 1. januar 2015 har Miljøstyrelsen meldt 19 tilfælde af overtrædelser til politiet, og to bøder er indtil nu blevet betalt - herunder en på 375.000 kroner.