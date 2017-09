Vognmand i Ballerup kører ud med biler-dekoration

Mandag 18. september 2017 kl: 10:39

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ud over den iøjnefaldende deroration, er den nye lastbil leveret med Volvo Dynamisk Styring, Bi-Xenon nær- og fjernlys, hjørnebelysning, navigation, Dynafleet og meget mere.Vognmandsfirmaet har selv stået for opbygningen, der består af en Palfinger PK 33002 EH-kran og et trevejs-tip.Bilen er leveret af Christian Garn Madsen fra Volvo Truck Center i Hillerød.