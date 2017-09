Politiet stoppede bussen og tog en 19-årig med sig på stationen

Mandag 18. september 2017 kl: 10:13

Af: Redaktionen Den 19-årige sagde blandt andet, at han ville medbringe kniv efter weekenden og at ”det bliver sådan noget amerikansk pis med sværd og hele lortet”.Efter samtalen steg den 19-årige på en bus mod Maribo. En politipatrulje fik standset bussen, og politifolkene tog den 19-årige med på stationen til afhøring, og han blev sigtet for trusler på livet.