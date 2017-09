Regn i rigelige mængder har fået en jernbanedæmning til at skride

Fredag 15. september 2017 kl: 10:10

Af: Redaktionen Skredet er sket på grund af de store mængder regn, der er faldet i de seneste dage.









Fredag formiddag var der endnu ikke sat en tidspunkt for, hvornår togdriften ville blive genoptaget mellem Ry og Skanderborg. Et tjek i Rejseplanen viste, at togene mellem Ry og Skanderborg var aflyst frem til fredag aften.





Fredag eftermiddag lyder melding, at skaderne på dæmningen var større, end først antaget, og at togdriften mellem Ry og Skanderborg også vil være indstillet lørdag. Der er indsat busser som erstatning.









Interesserede kan følge med på rejseplanen.dk og arriva.dk.









© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.