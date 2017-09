Efteråret byder på en række transport-emner

Torsdag 28. september

Mandag - tirsdag 9. - 10. oktober

Tirsdag 24. oktober

Onsdag 8. november

Af: Redaktionen - Transportøkonomisk Forening (TØF) inviterer i samarbejde med Forum for Nordisk Jernbane Samarbejde (NJS), IDA rail og Railtech DTU til seminar om nordiske erfaringer med udbud af togtrafik.Seminaret finder sted i Auditoriet, Arne Jacobsens Alle 15-17, København.Interesserede kan se programmet- Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum i samarbejde med projektet ”Biogas2020” inviterer til Kollektiv Trafik Konferenceen 2017Bedre Kollektiv Trafik i Fremtiden - Udfordringer og milepæleKonferencen finder sted på Comwell Storebælt, Ørnumvej 6, Korsør.Interesserede kan se programmet- Transportøkonomisk Forening og Dansk Industri inviterer til seminar med overskriften: Kan infrastruktur betale sig?,Seminaret finder sted i Industriens Hus, H. C. Andersens Blvd. 18, København V.Interesserede kan se programmet- Transportøkonomisk Forening inviterer til seminar: Skal vi betale for mobilitet i Hovedstadsregionen?.Seminaret finder sted klokken 13.30-16.00 hos Rambøll, Hannemanns Alle 53, København S.