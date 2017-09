Dansk kran-producent får direktør med opbyggererfaring

Fredag 8. september 2017 kl: 13:35

Af: Redaktionen Kristian Løvstrøm Olsen er uddannet maskinmester og har flere års erfaring inden for ledelse, teknisk salg og service. Erfaringer som han, sammen med hans kompetencer indenfor lastbilsopbygninger som slamsugere, mælketanke samt salt- og væskespredere, vil bidrage med hos HMF Group A/S.Kristian Løvstrøm Olsen glæder sig til over, at HMF er en dansk familieejet virksomhed med kvalitetskraner.- Jeg glæder mig til at fokusere på Danmark og er meget begejstret for lastvognsbranchen, siger Kristian Løvstrøm Olsen.