Norsk lavprisflyselskab fortsætter med at vokse

Fredag 8. september 2017 kl: 12:51

Om Norwegian

Norwegian er det sjette største lavprisselskab i verden med omkring 7.000 ansatte. I dag opererer Norwegian godt 500 ruter til over 150 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand, Caribien og USA

Norwegian har en flyflåde på over 120 fly, som fragter ca. 30 millioner passagerer om året

Selskabet har en af verdens yngste flåder med en gennemsnitsalder på 3,6 år

I 2015 blev Norwegian kåret til det mest miljøvenlige transatlantiske flyselskab af The International Council on Clean Transportation (ICCT)

Både i 2015, 2016 og 2017 kårede flypassagererne Norwegian til verdens bedste lavprisselskab på langdistanceruter i den anerkendte SkyTrax Awards

For femte år i træk er Norwegian også kåret som Europas bedste lavprisselskab af SkyTrax

Af: Redaktionen I alt fløj 3.279.525 passagerer med Norwegian i august, hvilket er 407.603 flere end samme måned sidste år. Den totale trafikvækst (RPK) steg med 26 procent og kapacitetsvæksten (ASK) steg med 24 procent. Belægningen i august steg med 1,4 procentpoint til 91,1 procent.- Vi er rigtig tilfredse med, at stadig flere passagerer vælger Norwegian, når de skal ud og rejse, og at vores trofaste rejsende fortsætter med at vælge os. Vi oplever stabil, god efterspørgsel i etablerede markeder i Skandinavien, mens den største vækst kommer på langdistanceruterne og i Spanien. Global vækst er vigtig for at styrke konkurrenceevnen i et udfordrende marked med stærk konkurrence, men også for at bidrage til øget værdiskabelse i alle markeder, vi har virksomhed, siger koncernchef Bjørn Kjos.Norwegian gennemførte 99,7 procent af de planlagte flyvninger i august. Punktligheden var på 76,8 procent.Norwegians flådefornyelse fortsatte i august med leverance af to Boeing 787-9 Dreamlinere og én Boeing 737 MAX. Med en gennemsnitsalder på 3,6 år er Norwegians flyflåde blandt de mest moderne og miljøvenlige i verden.