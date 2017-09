Færgerne til Bornholm får trådløse løsninger fra Norge

Fredag 8. september 2017 kl: 12:15

Om Molslinjen

Molslinjen råder i dag over fire hurtigfærger - den ældre hurtigfærge Max Mols, der har sejlet over Kattegat gennem mange år, og så de tre nyere eller helt nye superfærger, Express 1, Express 2 og Express 3, der er blandt verdens største katamaraner.

De tre superfærger kan tage op til 1.000 passagerer. Vogndækket kan indeholde en kombination af op til 417 personbiler, 60 motorcykler samt laste campingvogne, busser og op til 30 lastbiler på en overfart

Molslinjen sejler i dag på Kattegat-ruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden

Molslinjen overfører over 1,3 millioner personbilsenheder og næsten 2,8 millioner passagerer om året

Lørdag 1. september overtager Molslinjen besejlingen af Bornholm

Af: Redaktionen Molslinjen har taget fat på opgave med at sikre stabilt internet på ruten og mener at have fundet løsningen i form af norske Spectro Remote, som også har sikret stabilt internet på rederiets hurtigfærger over Kattegat.- Vi mener at have fundet den bedst mulige løsning på en ret kompliceret udfordring, og den teknologi sender vi med Express 1 til Bornholm, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Den trådløse udfordringen består i at “skyde” internet næsten 35 kilometer ud over vandet og ramme en hurtigfærge, som bevæger sig med op mod 70 kilometer i timen. Løsningen er en gyro-stabiliseret antenne på skibet og kraftige antenner på landsiden af både Bornholm og Sverige.- Vi har vænnet os til, at vi kan være online overalt, og vi har lagt os i selen for at finde en løsning, som giver stabilt og brugbart bredbånd på færgen, siger Jesper Skovgaard.Molslinjen tager sin første tur mellem Rønne og Ystad 1. september næste år. Inden da skal Molslinjen’s teknikere på tur til Rønne og Ystad for at finde de mest optimale steder at sætte antenner op på land.